नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के बाद भी 17 साल तक अपने ही भूखंड पर कब्जे के लिए भटक रहे बेथलेहेम नगर सोसाइटी के करीब 150 परिवारों को आखिरकार राहत मिल गई है। हुजूर तहसील के भोपाल बायपास स्थित सेवनिया ओंकारा की कालोनी में जिला प्रशासन ने सीमांकन कराकर सभी पंजीकृत प्लाट मालिकों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाया।

लंबे समय से परेशान थे 150 परिवार लंबे समय से परेशान परिवार अब अपने भूखंडों पर मकान बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। दरअसल, इन परिवारों ने वर्षों पहले प्लाट खरीदे थे और उनकी रजिस्ट्रियां भी हो चुकी थीं, लेकिन कालोनाइजर ने भूखंडों की वास्तविक सीमाएं तय नहीं की थीं। नतीजतन, दस्तावेज होने के बावजूद खरीदार अपनी जमीन की पहचान और कब्जा हासिल नहीं कर पा रहे थे। कालोनी रेरा से अनुमोदित होने के बावजूद यह समस्या बनी हुई थी।