नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खजराना मंदिर के गर्भगृह में विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला के नियमों का उल्लंघन कर प्रवेश व दर्शन करने के मामले में जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। इस मामले में खजराना मंदिर प्रबंधन के पुजारी सहित चार लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। मंदिर के गर्भगृह की व्यवस्था देखने वाले पुजारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मंदिर के सुरक्षा अधिकारी रवि प्रकाश पर एक्शन होगा।
कलेक्टर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मंदिर प्रबंधक घनश्याम शुक्ला और सहायक प्रबंधक गौरीशंकर मिश्रा को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा जिस समय रूद्राक्ष शुक्ला गर्भगृह में गए थे उस समय डयूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मी को बर्खास्त किया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह की पूजा व्यवस्था देखने वाले पुजारी भट्ट परिवार के दाेनों पंडितों को तलब किया गया है। उनसे इस घटना पर स्पटीकरण मांगा जाएगा।
रूद्राक्ष शुक्ला के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का मामला सामने आने के बाद इस मामले की जांच की जा रही है। पुजारी सहित चार लोगों पर कार्रवाई के निर्देश है। सुरक्षा एजेंसी पर आर्थिक जुर्माना लगेगा और ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा गार्ड को बर्खास्त किया जाएगा। मंदिर के गर्भ गृह में कोविड के समय से दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। विशेष अनुमति पर ही गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है।भविष्य में मंदिर के गर्भगृह में अनावश्यक न हो इसके लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। - गौरी शंकर मिश्रा, सहायक प्रबंधक, खजराना मंदिर प्रबंधन समिति
क्षेत्र क्रमांक तीन के विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला एक बार फिर मंदिर के नियमों के उल्लंघन को लेकर चर्चा में हैं। एक बहुप्रसारित वीडियो में दावा किया गया है कि बुधवार रात विधायक पुत्र शहर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद रुद्राक्ष न केवल गर्भगृह में दाखिल हुए, बल्कि भगवान की प्रतिमा और पुजारी के साथ रील भी बनाई।
हालांकि विधायक ने इसे पुराना वीडियो बताते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंदिर के पुजारियों ने नईदुनिया से चर्चा में रुद्राक्ष के मंदिर आने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि हर बुधवार की तरह रुद्राक्ष रात को मंदिर आए थे। कई बार वे गर्भगृह में जाते हैं, ऐसे में यह कोई नई बात नहीं है।
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उल्लेखनीय है कि इससे पहले कलेक्टर, अधिकारी और कई मंत्री भी खजराना गणेश मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन कोई भी गर्भगृह में दाखिल नहीं हुआ। कुछ दिन पहले विधायक पुत्र उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भी दाखिल हुए थे और वहां फोटो खिंचवाए थे। इस मामले में महाकाल मंदिर समिति के कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों पर कार्रवाई हुई थी।
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