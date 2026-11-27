नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खजराना मंदिर के गर्भगृह में विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला के नियमों का उल्लंघन कर प्रवेश व दर्शन करने के मामले में जिला प्रशासन ने एक्शन लिया है। इस मामले में खजराना मंदिर प्रबंधन के पुजारी सहित चार लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। मंदिर के गर्भगृह की व्यवस्था देखने वाले पुजारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मंदिर के सुरक्षा अधिकारी रवि प्रकाश पर एक्शन होगा।

कलेक्टर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मंदिर प्रबंधक घनश्याम शुक्ला और सहायक प्रबंधक गौरीशंकर मिश्रा को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा जिस समय रूद्राक्ष शुक्ला गर्भगृह में गए थे उस समय डयूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मी को बर्खास्त किया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह की पूजा व्यवस्था देखने वाले पुजारी भट्ट परिवार के दाेनों पंडितों को तलब किया गया है। उनसे इस घटना पर स्पटीकरण मांगा जाएगा।