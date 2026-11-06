दीपावली पर भोपाल में नहीं जाएगी बिजली; 1880 कर्मचारी तीन शिफ्टों में संभालेंगे व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली पर शहर को रोशन रखने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विशेष इंतजाम किए हैं। भोपाल शहर में बिजली आपूर्ति और शिकायतों के निराकरण के लिए 1880 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये कर्मचारी 6 से 9 नवंबर तक तीन शिफ्टों में चौबीसों घंटे काम करेंगे।

27 जोन में लगी ड्यूटी

कंपनी के अनुसार भोपाल शहर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और कोलार संभाग के सभी 27 जोन व वितरण केंद्रों के साथ 33/11 केवी उपकेंद्रों पर विशेष टीमें तैनात रहेंगी। कर्मचारियों को बिजली सुधार कार्य के लिए वाहन, सुरक्षा उपकरण और आवश्यक विद्युत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। टीमें बिजली व्यवधान की शिकायतों का निराकरण करने के साथ निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी।