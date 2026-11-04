बिजली कटौती पर ब्रेक: दीपावली पर भोपाल में आज से 225 टीमें करेंगी निगरानी, शाम 4 बजे से तैनाती

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली पर शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए बिजली कंपनी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भोपाल के 27 जोनों में 225 से अधिक विशेष टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम दो कर्मचारी शामिल होंगे, जो शाम चार बजे से ड्यूटी संभालेंगे।

इसके अलावा हर जोन में पहले से कार्यरत टीम भी बिजली व्यवस्था की निगरानी करेगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए 8 टीमें अलग से तैयार की गई हैं। बुधवार से शटडाउन बंद

बिजली कंपनी ने बुधवार से दीपावली तक किसी भी तरह का शटडाउन नहीं लेने का निर्णय लिया है। इस दौरान सभी नियमित मरम्मत कार्य रोक दिए जाएंगे। न्यू मार्केट, ओल्ड भोपाल जिसी बाजार वाली जगह पर दो दो टीम काम करेंगी ।