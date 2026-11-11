घर बैठे जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने के नाम पर रिटायर्ड कर्मचारी से दो लाख की ठगी, क्राइम ब्रांच ने वापस कराई रकम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। घर बैठे जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए फेसबुक पर दिए गए विज्ञापन पर भरोसा करना 76 वर्षीय सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने विज्ञापन के जरिए उन्हें लिंक भेजी और बैंक संबंधी जानकारी भरवाकर राशि निकाल ली। शिकायत मिलते ही क्राइम ब्रांच ने ठग का खाता फ्रीज करवाया और ठगी की रकम वापस करवा ली।

आरोपितों ने उक्त राशि से ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन से सामान खरीद लिया था। क्राइम ब्रांच के अनुसार पीड़ित शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा था। उसमें घर बैठे जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने की सुविधा देने का दावा किया गया था।

जानकारी देते ही खाते से उड़ गए दो लाख रुपये

विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें एक लिंक भेजी और बैंक की जानकारी भरने को कहा। पीड़ित ने लिंक खोलकर जानकारी भर दी। इसके कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से दो लाख रुपये निकल गए।

ठगी का पता चलते ही पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज कराई। क्राइम ब्रांच की साइबर फ्राड इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक्शन लेकर जांच शुरू कर दी।

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पुलिस ने कंपनी को मेल कर रुकवा दी डिलीवरी

जांच में पता चला कि ठगी की रकम से अमेजन इंडिया के माध्यम से सामान खरीदा गया है और गाल में डिलीवरी का बोला है। पुलिस ने कंपनी को ई-मेल कर डिलीवरी रुकवा दी और दो लाख रुपये वापस खाते में जमा करवा लिए।