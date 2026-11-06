भोपाल के 2 लाख लोग परेशान... जिस रास्ते को बनना था डायवर्जन का विकल्प, उसी पर जड़ दिया ताला

प्रशांत व्यास, नवदुनिया, भोपाल। 90 डिग्री के मोड़ वाला ऐशबाग आरओबी ने भोपाल की इंजीनियरिंग को दुनियाभर में लज्जित किया है। कई अधूरी कार्ययोजना से बने फ्लाईओवर, महीनों तक खुदी सड़कें और सालों तक चलने वाले निर्माण कार्य भी शहर झेल रहा है। लेकिन ट्रैफिक प्लानिंग का ऐसा नमूना शायद पहली बार सामने आया है, जिसमें जिस सड़क को डायवर्जन के लिए तैयार करना था, उसी पर ताला जड़ दिया गया।

ट्रैफिक प्लानिंग का 'अजीबोगरीब' नमूना यानी जिस रास्ते को जनता की परेशानी कम करने के लिए विकल्प बनना था, वही परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन गया। नतीनज लोगों को या तो निर्माण कार्य वाले रास्तों से धूल से सनकर निकलने को मजबूर हैं या फिर तंग गलियों से जाम से करहाते हुए अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं। लेकिन जिम्मेदारों पर न तो कार्रवाई होती है और न ही कोई दंड जिससे भविष्य में इन परिस्थितियों का दोहराव न हो।

दो समानांतर रास्तों पर एक साथ निर्माण कार्य क्यों? मामला रायसेन रोड और भेल रोड का है। दोनों समानांतर मार्ग हैं और इनसे रोजाना करीब दो लाख वाहनों की आवाजाही होती है। 15 जनवरी को भेल के कालीबाड़ी रोड पर आर्मी डे परेड प्रस्तावित है। इसकी तैयारियों के तहत भेल में सड़क चौड़ीकरण और रोटरी हटाने का काम चल रहा है। दूसरी तरफ रायसेन रोड पर मेट्रो का निर्माण जारी है। यानी एक रास्ते पर निर्माण के कारण यातायात प्रभावित है, तो दूसरे पर भी वही स्थिति बना दी गई है। वाहन चालकों के पास न सुगम रास्ता है और न ही कोई व्यवस्थित विकल्प।

अगस्त की बैठक में प्लानिंग, नवंबर में उसकी धज्जियां उड़ीं अगस्त में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस स्थिति से बचने के लिए बाकायदा योजना बनाई गई थी। तय हुआ था कि पहले रायसेन रोड पर मेट्रो का काम तेजी से पूरा कराया जाएगा। इसके बाद नवंबर से भेल में सड़क चौड़ीकरण शुरू होगा। भेल रोड पर काम के दौरान यातायात को रायसेन रोड से डायवर्ट किया जाना था। योजना साफ थी- एक सड़क पर काम होगा तो दूसरी सड़क यातायात संभालेगी। लेकिन अधिकारियों की निगरानी और निर्माण एजेंसियों की रफ्तार ने पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। मेट्रो का काम समय पर पूरा नहीं हुआ, भेल में चौड़ीकरण शुरू हो गया और जिस रायसेन रोड को डायवर्जन के लिए खुला और सुगम रहना था, वहां ही निर्माण कार्य शुरू हो गया और रास्ता बंद। सवाल है कि जब मेट्रो को डेडलाइन दी गई थी तो काम तय समय में पूरा क्यों नहीं हुआ। आर्मी डे परेड को लेकर भेल में निर्माण कार्य तो शुरू होना ही था तो अनुमति किस आधार पर दी गई? क्या बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने वाला कोई अधिकारी नहीं था? ट्रैफिक पुलिस की सफाई: पिलर ने मजबूर किया ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आइटीआइ तिराहे के पास सीपीआरआइ कालोनी के सामने मेट्रो का बड़ा पिलर बनाया जा रहा है। इसी वजह से रास्ता बंद करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि पिलर का निर्माण अचानक तो शुरू नहीं हुआ। इसकी जानकारी पहले से थी, फिर अगस्त की बैठक में वैकल्पिक यातायात व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई?