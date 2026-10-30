MP सरकार का बड़ा एलान: 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया, अक्टूबर के वेतन से मिलेगा नकद लाभ; पेंशनर्स को भी राहत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह बढ़ी हुई दरें जनवरी से देय होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की है।

9 महीने के एरियर्स का तीन किस्तों में होगा भुगतान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, जनवरी से सितंबर तक यानी नौ महीने के एरियर्स (बकाया राशि) का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। वहीं, अक्टूबर माह के वेतन (जो नवंबर में देय होगा) से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान शुरू हो जाएगा।