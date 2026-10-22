सोशल मीडिया से हुआ प्यार, 6 महीने में शादी और फिर भोपाल में हाईवे पर खौफनाक अंत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गांधीनगर थाना क्षेत्र में पति से विवाद के बाद 20 वर्षीय नवविवाहिता ने नेशनल हाईवे-46 पर खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसने के कारण बुधवार सुबह हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसे बचाने की कोशिश में पति के हाथ भी झुलस गए। घटना 18 अक्टूबर की रात बायपास रोड पर प्रिंस ढाबे के सामने हुई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

6 महीने पहले हुई थी शादी पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान छिंदवाड़ा निवासी दीपाली प्रजापति के रूप में हुई है। करीब छह महीने पहले उसकी शादी रोहित कुशवाह से हुई थी। दोनों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। शादी के बाद वे भोपाल के करोंद स्थित पूजा कालोनी में किराये से रह रहे थे। दीपाली 17 अक्टूबर को ग्वालियर से भोपाल लौटी थी।