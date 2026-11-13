एमपी के 18 जिलों में बनेंगे 21 औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल के रातीबड़ और आगरिया छापर शामिल, अधिसूचना जारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। भोपाल जिले में आरा मशीन क्लस्टर के लिए रातीबड़ के अलावा आगरिया छापर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

412 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होंगे क्षेत्र, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर विभागीय मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि प्रदेश के 18 जिलों में 412 हेक्टेयर भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। इनके विकास से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार के लिए विकसित भूमि उपलब्ध हो सकेगी। स्थानीय संसाधनों एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।