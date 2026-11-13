MP में साइबर अलर्ट: 22 सरकारी वेबसाइट्स बंद, अपडेट हो रहा PHP का वर्जन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश की 22 सरकारी वेबसाइट फिलहाल बंद कर दी गई हैं। इन वेबसाइट के सर्वर में इस्तेमाल हो रहे पीएचपी (प्रोग्रामिंग लैंग्वेज) के वर्जन को अपडेट किया जा रहा है। पीएचपी सर्वर के जरिये सरकारी संस्थाओं के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाने और साइबर हमले की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। एहतियात के तौर पर वेबसाइट को ऑफलाइन कर दिया गया है, ताकि सरकारी डाटा की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

देशभर में जारी अलर्ट बता दें कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सहित देशभर के लिए अलर्ट जारी कर चेताया था। प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम सेल्वेंद्रन ने बताया कि डाटा को किसी तरह का खतरा न रहे, इसलिए वेबसाइट बंद की गई हैं। पीएचपी के वर्जन को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। अपडेशन पूरा होने के बाद एक-एक कर वेबसाइट फिर से चालू कर दी जाएंगी।