नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिसर में एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रातीबड़ पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 40 वर्षीय आरोपित अमनदीप सिंह भामरा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित विश्वविद्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी का पति है और परिसर स्थित आवास में ही रहता है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म रातीबड़ थाने के एसआई गौरव पांडेय ने बताया कि छात्रा का आरोपित के आवास पर आना-जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच परिचय हुआ और मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान होने के बाद फोन पर बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के क्रम में आरोपित ने छात्रा को अपनी बातों में उलझा लिया और शादी का झांसा दिया।