एमपी में अगले 3 साल में 22,500 पुलिस कांस्टेबल की होगी भर्ती, रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में आबादी के अनुपात में पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए करीब 45 हजार पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है। प्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर वास्तविक रूप से 121.76 पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 143 है। देश का औसत 197 है।

पुलिस बल की कमी का असर कानून-व्यवस्था संभालने से लेकर अपराधों की रोकथाम और विवेचना तक पर पड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के समय भोपाल आए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रदेश पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक में रिक्त पदों को भरने के लिए कहा है।