    MP के 23 राजनीतिक दलों की मान्यता एक झटके में रद्द, जानें EC ने क्यों उठाया ये कदम, देखें पूरी लिस्ट

    MP News: चुनाव आयोग ने 11 अगस्त को देश भर के पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त 475 निष्क्रिय दलों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए थे। इनमें मध्य प्रदेश के 23 दल शामिल थे। इसके पहले नौ अगस्त को 15 दलों का पंजीयन निरस्त किया था। अब फिर छह दलों को नोटिस दिया गया है।

    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 09:38:36 PM (IST)
    MP के 23 राजनीतिक दलों की मान्यता एक झटके में रद्द, जानें EC ने क्यों उठाया ये कदम, देखें पूरी लिस्ट
    MP के 23 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीयन निरस्त

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के 23 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीयन चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई छह वर्ष में पार्टी से किसी के एक भी चुनाव न लड़ने और तीन वर्ष के वार्षिक लेखा परीक्षित खाते जमा नहीं करने के कारण की गई है। इससे पूर्व सभी दलों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कारण बताओ नोटिस दिया था। व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करके निर्वाचन आयोग भेजी गई थी।

    एमपी के 23 राजनीतिक पार्टियां शामिल

    इनकी मान्यता समाप्त

    आदिजन मुक्ति सेना भोपाल

    अद्वैत ईशावाश्यम कांग्रेस सतना

    अखिल दल भारतीय जन मोर्चा भोपाल

    ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी भोपाल

    बहुजन संघर्ष दल ग्वालियर

    भारतीय नवयुवक पार्टी ग्वालियर

    भारतीय राष्ट्रीय मजदूर ग्वालियर

    भारतीय अपना अधिकार पार्टी ग्वालियर

    भारतीय जनयुग पार्टी ग्वालियर

    भारतीय सामाजिक एकता पार्टी रायसेन

    भारतीय श्रमिक सोशलिस्ट सतना

    बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी पन्ना

    इकबाल पार्टी भिंड

    मध्य प्रदेश नव निर्माण सेना जबलपुर

    नेशनल वाइल्ड लाइफ पंचतत्व पार्टी शाजापुर

    रहबर पार्टी रायसेन

    प्रजातांत्रिक लोकराज्य पार्टी रीवा

    राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी जबलपुर

    राष्ट्रीय गरिमा पार्टी भोपाल

    राष्ट्रीय महा जनशक्ति पार्टी भिंड

    सर्वे भवंतु सुखिना पार्टी सीधी

    द इंपीरियल पार्टी आफ इंडिया इंदौर और विश्व आदर्श भारत पार्टी बड़वानी।

    इनका पंजीयन पहले किया जा चुका निरस्त

    अंजुमन पार्टी उज्जैन

    भारतीय जयभीम पार्टी जबलपुर

    भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी मुरैना

    भारतीय जन लोक पार्टी झाबुआ

    भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी मंडला

    गोंडवाना कांग्रेस पार्टी भोपाल

    गोंडवाना मुक्ति सेना भोपाल

    जय मानवता पार्टी भोपाल

    जनता विकास पार्टी विदिशा

    जन न्याय दल सागर

    किसान मजदूर प्रजा पार्टी भोपाल

    क्रांतिकारी किसान सेना भोपाल

    लोकतांत्रिक सरकार पार्टी मुरैना

    राष्ट्रीय वाहिनी पार्टी इंदौर और सवर्ण समाज पार्टी रीवा

