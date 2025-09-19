चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन... 474 दलों का रजिस्ट्रेशन किया खत्म, EC ने इसलिए उठाया ये कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के प्रयास में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाते हुए 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) का पंजीकरण समाप्त कर दिया। ये दल पिछले छह सालों से किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे थे।

इस कार्रवाई के साथ अगस्त 2025 से अब तक कुल 808 दलों को आयोग की सूची से हटाया जा चुका है। इससे पहले, 9 अगस्त को पहले चरण में 334 पार्टियों को डीलिस्ट किया गया था। किन राज्यों में सबसे ज्यादा दल हटाए गए? नवीनतम कार्रवाई में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 121 दलों का नाम सूची से हटाया गया। इसके बाद महाराष्ट्र (44), तमिलनाडु (42) और दिल्ली (40) का स्थान रहा। पंजाब (21), मध्य प्रदेश (23), बिहार (15) और आंध्र प्रदेश (17) जैसे राज्यों में भी बड़ी संख्या में पार्टियां प्रभावित हुई हैं।