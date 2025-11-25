Instagram पर दोस्ती, दुष्कर्म और धोखा... झांसा देकर तीन साल तक दुष्कर्म करता रहा माज अंसारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अयोध्या नगर इलाके में सोशल मीडिया पर एक शातिर युवक ने इंस्टाग्राम पर अपने जाल में फंसाकर युवती से दोस्ती कर ली थी, उसके बाद आरोपित ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने विरोध किया तो आरोपित ने उसे शादी का झांसा दे दिया और करीब तीन साल तक उसका शोषण करता रहा। कुछ दिनों से आरोपित उससे बात नहीं कर रहा था और शादी से भी इनकार कर दिया था। जिससे परेशान होकर उसे पुलिस में एफआइआर दर्ज कर ली।
पुलिस ने इस मामले में आरोपित युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। टीआई महेश लिल्लारे के मुताबिक 22 वर्षीय युवती निजी कंपनी में नौकरी करता है। जबकि आरोपित माज अंसारी छात्र है। 2022 में दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। पहले दोनों की दोस्ती हुई और मामला प्रेम प्रसंग तक पहुंच गया। इस दौरान आरोपित युवक ने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
उसके बाद से वह लगातार पीड़िता का शोषण कर रहा था। अभी कुछ समय पहले ही आरोपित युवक ने पीड़िता से शादी करने से इंकार कर दिया। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था, लेकिन फिर मामला शांत हो गया था। उसकी करतूतों से परेशान होकर पीड़िता सोमवार थाने पहुंची और आरोपित युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। साथ ही पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस इस मामले में युवती के बयान दर्ज कर रही है, पुलिस ने जांच में यह भी शामिल किया है कि आरोपित ने उससे इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती की थी, या उसकी सही पहचान बताई थी। टीआइ महेश लिल्लारे ने बताया कि आरोपित इंस्टाग्राम आइडी उसके ही माज अंसारी के नाम से ही है। वह पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र है और अशोकागार्डन में रहता है। उसे गिरफ्तार लिया गया है।
