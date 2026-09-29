सिंहस्थ के लिए NSG की तर्ज पर तैयार होंगे 250 कमांडो, कुंभ के बाद इंदौर, भोपाल, ग्वालियर-जबलपुर में होंगे तैनात

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से पहले मध्य प्रदेश पुलिस नेशनल सिक्युरिटी गार्ड (NSG) की तर्ज पर 250 कमांडो तैयार करेगी। कमांडो को भोपाल के तूमड़ा में प्रस्तावित काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग सेंटर में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद सिंहस्थ में सुरक्षा ड्यूटी में लगाया जाएगा। केंद्र बनाने के लिए शासन से सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस केंद्र की डीपीआर तैयार की जा चुकी है।

250 कमांडो की उपयोगिता सिंहस्थ के बाद भी बनी रहेगी वित्तीय वर्ष 2027-28 के राज्य सरकार के बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। प्रस्तावित केंद्र को एनएसजी के मानेसर और आंध्र प्रदेश-तेलंगाना के ग्रेहाउंड प्रशिक्षण केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। मध्य प्रदेश पुलिस की टीमें इन दोनों प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा भी कर चुकी हैं।