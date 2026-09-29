रायसेन जिला पंचायत उपचुनाव में हंगामा, 'सड़क नहीं तो वोट नहीं' के नारों के साथ ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। रायसेन जिले में जिला पंचायत उपचुनाव वार्ड क्रमांक-3 के अंतर्गत आने वाले ग्राम मऊ पथरई में सड़क निर्माण की उपेक्षा से आक्रोशित ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। वर्षों पुरानी बदहाल सड़क की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए चुनाव प्रक्रिया में भाग न लेने का निर्णय लिया और मतदान केंद्रों से दूरी बना ली।

'सड़क नहीं तो वोट नहीं' के लगे नारे, खाली रहे पोलिंग बूथ गांव में मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही सुबह ग्रामीणों ने "सड़क नहीं तो वोट नहीं..." के नारे लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने मतदान केंद्र क्रमांक 144 और 145 का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते शुरुआत में पोलिंग बूथों पर सन्नाटा पसरा रहा और केवल गिनती के वोट ही डाले जा सके।