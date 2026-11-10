सफाई पर सालाना ₹250 करोड़ खर्च, फिर भी स्वच्छता अवॉर्ड की दौड़ से बाहर भोपाल, कांग्रेस ने जताया विरोध

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर की सफाई और सुंदरीकरण पर हर साल 250 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन नतीजा यह है कि राजधानी स्वच्छता के राष्ट्रीय सम्मान की दौड़ से बाहर हो गई। जिस भोपाल ने सात साल की मेहनत के बाद देश के दूसरे सबसे साफ शहर का तमगा हासिल किया था, उसे अब 11 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाले स्वच्छता पुरस्कार समारोह का न्योता तक नहीं मिला। करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी शहर की यह स्थिति नगर निगम के उन दावों पर बड़ा सवाल है, जिनमें भोपाल को स्वच्छता का माडल बताया जाता रहा है।

कांग्रेसियों ने झाड़ू लगाकर किया प्रदर्शन वहीं, भोपाल को सम्मान समारोह का न्योता नहीं मिलने पर मंगलवार को कांग्रेसियों ने नगर निगम मुख्यालय अटल भवन परिसर में झाड़ू लगाकर प्रदर्शन किया। निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने रैंकिंग में गिरावट की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महापौर मालती राय से इस्तीफे की मांग की है।

बुलावे का इंतजार करते रहे अधिकारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए केंद्रीय सर्वेक्षण दलों द्वारा देश के 4900 से अधिक शहरों की सफाई व्यवस्था का आकलन करने के बाद सम्मान के लिए 57 शहरों को चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चयनित शहरों को सम्मानित करेंगी। मध्यप्रदेश के नौ शहरों को समारोह का बुलावा मिला है, लेकिन राजधानी भोपाल सूची से गायब है। सुपर स्वच्छ लीग में भोपाल को बैरसिया की मेंटरिंग की जिम्मेदारी मिली थी। निगम ने बैरसिया में मशीनें भेजीं, सफाई के लिए अभियान चलाया और थ्री-बिन सिस्टम अपनाने की समझाइश दी, लेकिन भोपाल-बैरसिया की जोड़ी भी सम्मान की दौड़ में जगह नहीं बना सकी। नगर निगम के अधिकारी सोमवार से ही आमंत्रण का इंतजार करते रहे, लेकिन बुलावा नहीं आया।