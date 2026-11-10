उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2028 का विधानसभा चुनाव, गुना में बोले दिग्विजय सिंह

नवदुनिया प्रतिनिधि, गुना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को गुना में उद्घाटन कार्यक्रम में मीडिया से अनौपचारिक चर्चा करते हुए राजनीति, धर्म और आगामी चुनावों पर बात की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में आगामी 2028 का विधानसभा चुनाव पार्टी के प्रमुख नेताओं उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने भाजपा की विचारधारा, किसानों की समस्याओं और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी।

सावरकर का हिंदुत्व समाज को बांटने का काम करता है- दिग्विजय भाजपा की विचारधारा पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा का सनातन हिंदुत्व नहीं है, बल्कि उनका सावरकर हिंदुत्व है और सावरकर का हिंदुत्व समाज को बांटने का काम करता है। सोनिया गांधी की हालिया किताब पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करके अपना बड़प्पन दिखाया है।