एमपी के 4 बड़े शहरों में चलेंगी 2500 नई बसें, तय हुए नए रूट, निजी बस ऑपरेटरों से मांगे जाएंगे प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेशभर में बसों के संचालन की तैयारी तेज हो गई है। भोपाल, ग्वालियर, सागर और जबलपुर को केंद्र बनाकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए बस संचालन के मार्ग निर्धारित कर दिए गए हैं। इन मार्गों की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है।

अब इन पर बसें चलाने के लिए निजी बस ऑपरेटरों से प्रस्ताव (ईओआई) आमंत्रित किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने अगले एक वर्ष में 2500 बसें सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15 हजार बसें संचालित करने की योजना है।