नक्शे की एक गलती और 30 साल का इंतजार... जानिए क्यों आज तक नहीं बन पाईं भोपाल की ये 26 मुख्य सड़कें?

अनुज मैना, नईदुनिया, भोपाल। 30 साल पहले सड़क बनाने के लिए अधिकारियों ने नक्शे पर लकीर खींची तो यह भी नहीं देखा कि रास्ते में विश्वविद्यालय की इमारतें हैं या पहले से बसी आबादी। कहीं मकानों के बीच से सड़क निकालने का प्रस्ताव बना दिया तो कहीं औद्योगिक इकाइयों और एसटीपी के लिए आवंटित जमीन को ही रास्ते में ले लिया। इन सड़कों को जमीन पर उतारने की बारी आई तो कहीं बस्ती बाधा बन गई, कहीं इमारतें और कहीं जमीन की उपलब्धता ही नहीं मिली।

नतीजा, वर्ष 1995 में लाए गए भोपाल मास्टर प्लान-2005 में प्रस्तावित 26 सड़कें आज तक नहीं बन सकीं। करीब तीन दशक बाद भी इनमें से कई मार्ग नक्शों तक सीमित हैं। अब मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में इनकी मौजूदा स्थिति और निर्माण में आ रही बाधाओं का उल्लेख किया गया है, इसमें इन सड़कों के नहीं बन पाने की वजह उस समय जीआइएस तकनीक उपलब्ध नहीं होना बताई गई है।

आरजीपीवी परिसर और आबादी के बीच से निकाल दी सड़क नगरीय नियोजन की खामी का एक बड़ा उदाहरण अयोध्या बायपास रोड से एयरो सिटी-बीडीए तक आरजीपीवी परिसर से होते हुए सड़क का निर्माण किया जाना था। करीब 3.60 किमी लंबे इस रास्ते की चौड़ाई 24 मीटर प्रस्तावित थी। यह मार्ग जहां से प्रस्तावित किया गया था, वहां राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर और दूसरी इमारतें पहले से ही बनी हुई हैं, जिससे सड़क नहीं बन सकी। नेवरी से संजीव नगर होते हुए बायपास रोड तक 24 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया था, लेकिन यहां भी यही कहानी दोहराई गई। संजीव नगर से नेवरी होते हुए बायपास तक सड़क का प्रस्ताव पहले से बसी आबादी के बीच से निकाला गया। बसाहट के कारण निर्माण में बाधा आई और करीब 30 साल बाद भी इस सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। वहीं, मास्टर प्लान-2047 में भी इस मार्ग को यथावत रखा गया।