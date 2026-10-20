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दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर भोपाल में ट्रैफिक डायवर्जन, जानिए कौन से रास्ते रहेंगे बंद और वैकल्पिक मार्ग

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चलते बुधवार को शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। सुबह नौ बजे से प्रेमपुरा घाट, कमलापति घाट, बैरागढ़ और हथाईखेड़ा डेम पर प्...और पढ़ें

By prashant vyasEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Tue, 20 Oct 2026 07:53:51 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Oct 2026 07:53:51 PM (IST)
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर भोपाल में ट्रैफिक डायवर्जन, जानिए कौन से रास्ते रहेंगे बंद और वैकल्पिक मार्ग
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर भोपाल में ट्रैफिक डायवर्जन

HighLights

  1. प्रतिमा विसर्जन व झांकियों के चलते बदला भोपाल का ट्रैफिक
  2. पुराने शहर में भारी वाहनों का प्रवेश 24 घंटे प्रतिबंधित
  3. रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चलते बुधवार को शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। सुबह नौ बजे से प्रेमपुरा घाट, कमलापति घाट, बैरागढ़ और हथाईखेड़ा डेम पर प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। रात आठ बजे से झांकियों का चल समारोह निकलेगा।

पुराने शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोककर वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा। भारी वाहनों का प्रवेश बुधवार सुबह आठ बजे से गुरुवार सुबह करीब आठ बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

पुराने शहर में यह रहेगा रूट और प्रतिबंध

  • चल समारोह का मार्ग: भारत टॉकीज तिराहा, सेंट्रल लाइब्रेरी, इतवारा, गणेश चौक मंगलवारा, गल्ला मंडी हनुमानगंज, छोटे भैया चौराहा, जनकपुरी, जुमेराती, पुराना पोस्ट ऑफिस, सिंधी मार्केट, पीरगेट, मोती मस्जिद, रेतघाट और कमला पार्क होते हुए कमलापति घाट।

  • भारी वाहनों पर रोक: खजूरी सड़क, मुबारकपुर, लाम्बाखेड़ा, इस्लाम नगर, चौपड़ा कला, पटेल नगर, 11 मील, रातीबड़, लालघाटी, नरसिंहगढ़ तिराहा, एयरपोर्ट, करोंद, भानपुर और रत्नागिरी से आगे शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

  • शाम पांच बजे से: भारत टॉकीज, अल्पना तिराहा, नादरा बस स्टैंड और भोपाल टाकीज के बीच सिटी बस, मैजिक और चार पहिया वाहन नहीं चल सकेंगे।

  • शाम छह बजे से: मंगलवारा थाना तिराहा, दयानंद चौक, जुमेराती पानी की टंकी और पुरानी सब्जी मंडी की ओर से घोड़ा नक्कास व बस स्टैंड की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे।

  • झांकियों की कतार: नादरा बस स्टैंड से भारत टाकीज के बीच झांकियां कतारबद्ध रहेंगी। भोपाल टाकीज से नादरा बस स्टैंड की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

पुराने शहर के वैकल्पिक मार्ग और चरणबद्ध बंदिशें

तीन मोहरा से भोपाल टाकीज जाने वाले वाहन इस्लामी गेट, सिंधी कालोनी और अग्रवाल धर्मशाला के समानांतर मार्ग से निकल सकेंगे। अल्पना टाकीज से नादरा बस स्टैंड जाने के लिए संगम टाकीज तिराहा मार्ग का उपयोग किया जा सकेगा।

जुलूस आगे बढ़ने पर मंगलवारा पहुंचने पर सेंट्रल लाइब्रेरी, छावनी रोड और बुधवारा से इतवारा की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। जुमेराती पहुंचने पर रायल मार्केट से पीरगेट और रेतघाट पहुंचने पर करबला से रेतघाट व पालिटेक्निक से कमला पार्क का रास्ता बंद रहेगा। तलैया से बुधवारा की ओर भी वाहन नहीं जा सकेंगे। वैकल्पिक मार्ग रायल मार्केट, तीन मोहरा, भोपाल टाकीज, हमीदिया रोड और नादरा बस स्टैंड रहेगा।


प्रेमपुरा घाट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वालों के लिए व्यवस्था

कुछ झांकियां पॉलिटेक्निक चौराहा, डिपो चौराहा और 25वीं वाहिनी के सामने से भदभदा तिराहा होते हुए प्रेमपुरा घाट जाएंगी। चल समारोह भारत माता चौराहा पहुंचने पर भदभदा नए पुल से सिटी डिपो की ओर यातायात बंद रहेगा। वाहन आइआइएफएम, नेहरू नगर और एमएसीटी चौराहे से निकल सकेंगे।

भारत टॉकीज की ओर रास्ता बंद होने पर रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन एमपी नगर, न्यू मार्केट, अशोका गार्डन, 80 फीट रोड, प्रभात चौराहा, सुभाष नगर ओवरब्रिज और मैदा मिल होकर जा सकेंगे। बोगदा पुल से भारत टॉकीज जाने वाले वाहनों को प्रभात चौराहा और अशोका गार्डन की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

तलैया पहुंचने पर पुलिस कंट्रोल रूम से भारत टाकीज जाने वाले वाहन जेल मुख्यालय, कोर्ट चौराहा, मैदा मिल और सुभाष नगर ओवरब्रिज होकर जाएंगे। रोशनपुरा से भारत टाकीज जाने के लिए अपेक्स बैंक, लिंक रोड नंबर-1, बोर्ड आफिस, डीबी माल और मैदा मिल का रास्ता खुला रहेगा।

रात करीब दो बजे जुलूस रेतघाट की ओर आने पर पालिटेक्निक से रेतघाट और वीआइपी रोड का रास्ता बंद होगा। एयरपोर्ट जाने वाले वाहन बोर्ड आफिस, डीबी माल, सुभाष नगर, प्रभात चौराहा और 80 फीट रोड अथवा रोशनपुरा, पीएचक्यू, तलैया, भारत टाकीज, हमीदिया रोड और लालघाटी होकर जा सकेंगे।

बैरागढ़ में विसर्जन और यात्री बसों के लिए नियम

बैरागढ़ और खजूरी की प्रतिमाओं का विसर्जन सीहोर रोड स्थित बैरागढ़ विसर्जन स्थल पर होगा। भोपाल से इंदौर-देवास जाने और वहां से आने वाले वाहन लालघाटी, नरसिंहगढ़ तिराहा, गांधीनगर, एयरपोर्ट तिराहा, मुबारकपुर बायपास, भौंरी और खजूरी सड़क बायपास का उपयोग करें। इंदौर और सीहोर जाने वाले वाहन झागरिया, रातीबड़, नीलबड़ और भदभदा होकर निकल सकेंगे।

यात्री बसों के लिए व्यवस्था

  • भोपाल-इंदौर मार्ग की बसें मुबारकपुर बायपास, गांधीनगर और लालघाटी होकर हलालपुर बस स्टैंड तक आएंगी। शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा।

  • आइएसबीटी से चलने वाली बसें प्रभात गोविंदपुरा तिराहा, प्रभात चौराहा और भारत टॉकीज की ओर नहीं जा सकेंगी। इन्हें नर्मदापुरम रोड और बायपास का उपयोग करना होगा।

  • गुना और ग्वालियर से आने वाली बसों का अंतिम पड़ाव हलालपुर बस स्टैंड रहेगा।

  • बैरसिया से चलने वाली बसें बेस्ट प्राइस तिराहे तक ही आएंगी।

  • नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, पन्ना और छतरपुर की ओर से इंदौर, गुना व ग्वालियर जाने वाली बसें बायपास से निकलेंगी।

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