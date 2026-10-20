दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर भोपाल में ट्रैफिक डायवर्जन, जानिए कौन से रास्ते रहेंगे बंद और वैकल्पिक मार्ग

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चलते बुधवार को शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। सुबह नौ बजे से प्रेमपुरा घाट, कमलापति घाट, बैरागढ़ और हथाईखेड़ा डेम पर प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। रात आठ बजे से झांकियों का चल समारोह निकलेगा।

पुराने शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोककर वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा। भारी वाहनों का प्रवेश बुधवार सुबह आठ बजे से गुरुवार सुबह करीब आठ बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। पुराने शहर में यह रहेगा रूट और प्रतिबंध चल समारोह का मार्ग: भारत टॉकीज तिराहा, सेंट्रल लाइब्रेरी, इतवारा, गणेश चौक मंगलवारा, गल्ला मंडी हनुमानगंज, छोटे भैया चौराहा, जनकपुरी, जुमेराती, पुराना पोस्ट ऑफिस, सिंधी मार्केट, पीरगेट, मोती मस्जिद, रेतघाट और कमला पार्क होते हुए कमलापति घाट।

भारत टॉकीज तिराहा, सेंट्रल लाइब्रेरी, इतवारा, गणेश चौक मंगलवारा, गल्ला मंडी हनुमानगंज, छोटे भैया चौराहा, जनकपुरी, जुमेराती, पुराना पोस्ट ऑफिस, सिंधी मार्केट, पीरगेट, मोती मस्जिद, रेतघाट और कमला पार्क होते हुए कमलापति घाट। भारी वाहनों पर रोक: खजूरी सड़क, मुबारकपुर, लाम्बाखेड़ा, इस्लाम नगर, चौपड़ा कला, पटेल नगर, 11 मील, रातीबड़, लालघाटी, नरसिंहगढ़ तिराहा, एयरपोर्ट, करोंद, भानपुर और रत्नागिरी से आगे शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

खजूरी सड़क, मुबारकपुर, लाम्बाखेड़ा, इस्लाम नगर, चौपड़ा कला, पटेल नगर, 11 मील, रातीबड़, लालघाटी, नरसिंहगढ़ तिराहा, एयरपोर्ट, करोंद, भानपुर और रत्नागिरी से आगे शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शाम पांच बजे से: भारत टॉकीज, अल्पना तिराहा, नादरा बस स्टैंड और भोपाल टाकीज के बीच सिटी बस, मैजिक और चार पहिया वाहन नहीं चल सकेंगे।

भारत टॉकीज, अल्पना तिराहा, नादरा बस स्टैंड और भोपाल टाकीज के बीच सिटी बस, मैजिक और चार पहिया वाहन नहीं चल सकेंगे। शाम छह बजे से: मंगलवारा थाना तिराहा, दयानंद चौक, जुमेराती पानी की टंकी और पुरानी सब्जी मंडी की ओर से घोड़ा नक्कास व बस स्टैंड की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे।

मंगलवारा थाना तिराहा, दयानंद चौक, जुमेराती पानी की टंकी और पुरानी सब्जी मंडी की ओर से घोड़ा नक्कास व बस स्टैंड की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे। झांकियों की कतार: नादरा बस स्टैंड से भारत टाकीज के बीच झांकियां कतारबद्ध रहेंगी। भोपाल टाकीज से नादरा बस स्टैंड की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। पुराने शहर के वैकल्पिक मार्ग और चरणबद्ध बंदिशें तीन मोहरा से भोपाल टाकीज जाने वाले वाहन इस्लामी गेट, सिंधी कालोनी और अग्रवाल धर्मशाला के समानांतर मार्ग से निकल सकेंगे। अल्पना टाकीज से नादरा बस स्टैंड जाने के लिए संगम टाकीज तिराहा मार्ग का उपयोग किया जा सकेगा। जुलूस आगे बढ़ने पर मंगलवारा पहुंचने पर सेंट्रल लाइब्रेरी, छावनी रोड और बुधवारा से इतवारा की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। जुमेराती पहुंचने पर रायल मार्केट से पीरगेट और रेतघाट पहुंचने पर करबला से रेतघाट व पालिटेक्निक से कमला पार्क का रास्ता बंद रहेगा। तलैया से बुधवारा की ओर भी वाहन नहीं जा सकेंगे। वैकल्पिक मार्ग रायल मार्केट, तीन मोहरा, भोपाल टाकीज, हमीदिया रोड और नादरा बस स्टैंड रहेगा।

प्रेमपुरा घाट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वालों के लिए व्यवस्था कुछ झांकियां पॉलिटेक्निक चौराहा, डिपो चौराहा और 25वीं वाहिनी के सामने से भदभदा तिराहा होते हुए प्रेमपुरा घाट जाएंगी। चल समारोह भारत माता चौराहा पहुंचने पर भदभदा नए पुल से सिटी डिपो की ओर यातायात बंद रहेगा। वाहन आइआइएफएम, नेहरू नगर और एमएसीटी चौराहे से निकल सकेंगे। भारत टॉकीज की ओर रास्ता बंद होने पर रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन एमपी नगर, न्यू मार्केट, अशोका गार्डन, 80 फीट रोड, प्रभात चौराहा, सुभाष नगर ओवरब्रिज और मैदा मिल होकर जा सकेंगे। बोगदा पुल से भारत टॉकीज जाने वाले वाहनों को प्रभात चौराहा और अशोका गार्डन की ओर डायवर्ट किया जाएगा।