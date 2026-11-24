राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। सोमवार देर रात गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के एक अधिकारी तथा राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के 25 अधिकारियों सहित कुल 26 पुलिस अफसरों को नई जगह तैनात किया गया है। सभी को तुरंत प्रभाव से नया पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस तबादला सूची में राजधानी भोपाल और इंदौर के नगरीय पुलिस क्षेत्रों से लेकर उज्जैन, नरसिंहपुर, रीवा, नर्मदापुरम, विदिशा और गुना समेत कई जिलों के एसडीओपी, सीएसपी, एसीपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।

नरसिंहपुर जिले में एसडीओपी स्तर पर बदलाव

आदेश के अनुसार आइपीएस अधिकारी शुभम सिंह ठाकुर को नरसिंहपुर जिले में ही नई जिम्मेदारी दी गई है। वे अब तक गाडरवारा के एसडीओपी थे, जिन्हें अब गोटेगांव का एसडीओपी बनाया गया है। वहीं, मंडला जिले के शाहपुर में एसडीओपी के पद पर कार्यरत अजय तिवारी को गाडरवारा का नया एसडीओपी नियुक्त किया गया है।