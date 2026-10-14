एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में तीन चरणों में होगा आंदोलन, 15 अक्टूबर से सड़क पर उतरने का एलान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को हाई कोर्ट द्वारा अमान्य किए जाने के बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब इस कानूनी लड़ाई ने जनआंदोलन का रूप ले लिया है।

हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में 'OBC महासभा' ने राज्य सरकार के रुख का इंतजार किए बिना मैदानी स्तर पर उतरने की घोषणा कर दी है। संगठन 27 प्रतिशत आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में तीन चरणों में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है।

15 अक्टूबर से शुरू होगा चरणबद्ध आंदोलन OBC महासभा की कोर कमेटी के सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि संगठन 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के अधिकार की रक्षा के लिए तीन अलग-अलग चरणों में विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगा। आंदोलन की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है... पहला चरण (15 अक्टूबर): प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके माध्यम से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण बहाल करने और 13 प्रतिशत रोके गए पदों पर प्रभावित अभ्यर्थियों को तुरंत राहत देने की मांग की जाएगी।