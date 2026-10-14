भोपाल के 4 लाख लोग परेशान! अंडरब्रिज बंद होने से 5 किमी ज्यादा करना पड़ रहा सफर, जनसुनवाई में गूंजा मुद्दा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में मेट्रो निर्माण के चलते आम लोगों की आवाजाही लगातार मुश्किल होती जा रही है। कलेक्टर जनसुनवाई में मंगलवार को शिकायतकर्ता मेहमूद अनवर गुड्डू ने आवेदन देते हुए बताया कि जिंसी से बोगदा पुल तक सड़क लंबे समय से बंद है, अब पातरा पुल के पास स्थित बाग उमराव दूल्हा अंडरब्रिज भी 63 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसका खामियाजा आसपास की करीब चार लाख की आबादी को भुगतना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि वैकल्पिक रास्ते की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उन्हें अशोका गार्डन की 80 फीट सड़क से होकर करीब पांच किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। छात्र, नौकरीपेशा लोग, बुजुर्ग और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले नागरिक परेशान हैं।
रहवासियों ने वैकल्पिक मार्ग की मांग की है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मामले की जांच सड़क सुरक्षा समिति को सौंपी है। जनसुनवाई में 130 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन्हें कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने सुना और दिव्यांग प्रकाश शाक्य को ट्राइसिकल की सुविधा उपलब्ध करवाई है।
राहुल नगर निवासी राजकुमार उइके ने शिकायत करते हुए बताया कि उनका बेटा दिल्ली पब्लिक स्कूल में आरटीई के तहत तीसरी कक्षा का छात्र है। स्कूल दूर होने की वजह से बच्चा पिछले ढाई साल से स्कूल से ही स्कूल जा रहा था, लेकिन अचानक से प्रबंधन ने अब आरटीई के बच्चों को स्कूल की बस सेवा देने से इंकार कर दिया है। आरटीई के छात्रों को बस सेवा नहीं दी जाएगी। उइके का आरोप है कि वह बस की फीस का भुगतान अलग करते आ रहे हैं, बावजूद इसके प्रबंधन ने बस सेवा देने से मना कर दिया है। कलेक्टर ने मामले की जांच जिला शिक्षाधिकारी अभिनव आर्य को सौंपी है।
न्यू मार्केट के बालाजी छोले-भटूरे संचालक दीप अग्रवाल द्वारा अवैध तरीके से डीजल भट्टी का उपयोग करने की वजह से आसपास की दुकानों तक आग पहुंची है। दुकानदार स्वाती ताम्रकार, प्रकाश मीरचंदानी, सुनील मूलचंदानी और मनोज ताम्रकार ने शिकायत करते हुए बताया की दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ितों ने छोल-भटूरे संचालक पर एफआइआर दर्ज कराने की मांग की है।
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