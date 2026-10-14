भोपाल के 4 लाख लोग परेशान! अंडरब्रिज बंद होने से 5 किमी ज्यादा करना पड़ रहा सफर, जनसुनवाई में गूंजा मुद्दा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में मेट्रो निर्माण के चलते आम लोगों की आवाजाही लगातार मुश्किल होती जा रही है। कलेक्टर जनसुनवाई में मंगलवार को शिकायतकर्ता मेहमूद अनवर गुड्डू ने आवेदन देते हुए बताया कि जिंसी से बोगदा पुल तक सड़क लंबे समय से बंद है, अब पातरा पुल के पास स्थित बाग उमराव दूल्हा अंडरब्रिज भी 63 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसका खामियाजा आसपास की करीब चार लाख की आबादी को भुगतना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि वैकल्पिक रास्ते की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उन्हें अशोका गार्डन की 80 फीट सड़क से होकर करीब पांच किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। छात्र, नौकरीपेशा लोग, बुजुर्ग और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले नागरिक परेशान हैं।