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भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक... जान बचाने में फिसली स्कूटी, 20 दिन बाद DJ संचालक युवक की मौत

अवधपुरी इलाके में आवारा कुत्तों के पीछे दौड़ने से स्कूटी सवार युवक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक ने 20 दिन तक उपचार के बाद बुधवार को दम तोड़ दिया।

By prashant vyasEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 07:00:13 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 07:00:13 PM (IST)
भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक... जान बचाने में फिसली स्कूटी, 20 दिन बाद DJ संचालक युवक की मौत
आवारा कुत्तों के पीछे दौड़ने से स्कूटी सवार युवक गिरा

HighLights

  1. आवारा कुत्तों के पीछे दौड़ने से स्कूटी सवार युवक गिरा
  2. सिर और हाथ में गंभीर चोट के बाद 20 दिन चला उपचार
  3. अस्पताल में इलाज के दौरान 27 वर्षीय रवदीप की हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अवधपुरी इलाके में आवारा कुत्तों के पीछे दौड़ने से स्कूटी सवार युवक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक ने 20 दिन तक उपचार के बाद बुधवार को दम तोड़ दिया। युवक डीजे संचालित करता था और म्यूजिक स्टूडियो का भी काम करता था। अवधपुरी पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

तिराहे पर संतुलन बिगड़ने से हुआ दर्दनाक हादसा

पुलिस के अनुसार 27 वर्षीय रवदीप सिंह नौ अक्टूबर की सुबह करीब साढ़े सात बजे अपनी स्कूटी से भेल की ओर जा रहा था। वह सुरभि एवेन्यू में परिवार के साथ रहता था। कॉलोनी से निकलकर जैसे ही वह मुख्य अवधपुरी रोड पर पहुंचा, आवारा कुत्ता उसके पीछे दौड़ने लगे। उनसे बचने के प्रयास में रवदीप ने स्कूटी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अवधपुरी तिराहे पर एसबीआई बैंक के सामने वह संतुलन खो बैठा और स्कूटी समेत सड़क पर गिर गया।


सिर और हाथ में आई थीं गंभीर चोटें, अस्पताल में उपचार के दौरान मौत

हादसे में उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई थीं। घटना के बाद उसे उपचार के लिए अरेरा कॉलोनी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने के कारण उसका इलाज जारी था। बुधवार को नर्मदा अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

दो भाइयों में छोटा था रवदीप, शहर में कुत्तों के आतंक पर उठे सवाल

रवदीप डीजे और म्यूजिक से जुड़े काम करता था। वह दो भाइयों में छोटा था। उसके पिता भेल से सेवानिवृत्त हैं। हादसे में बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आवारा कुत्तों के कारण हुए इस हादसे ने एक बार फिर शहर की सड़कों पर उनकी समस्या और लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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