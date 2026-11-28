राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश पुलिस के 277 अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस महानिदेशक की प्रशस्ति रोल (डीजीसीआर) से सम्मानित किया गया। शुक्रवार को प्रशासन अकादमी में आयोजित समारोह में डीजीपी कैलाश मकवाणा ने पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति रोल प्रदान किए। इनमें वर्ष 2024 के 80 और वर्ष 2025 के 197 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।

अच्छे कार्य का पुरस्कार तत्काल मिलना चाहिए- डीजीपी डीजीपी ने कहा कि पुलिस सेवा में पुरस्कार और दंड दोनों की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। अच्छे कार्य का पुरस्कार तत्काल मिलना चाहिए, ताकि पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़े और दूसरों को भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिले। वहीं, लापरवाही और अनियमितता करने वालों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जानी चाहिए।