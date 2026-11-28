नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने, पुराने कचरे के निष्पादन, वायु प्रदूषण नियंत्रण और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आदमपुर खंती में पुराने कचरे के निष्पादन की प्रगति से लेकर सुबह के औचक निरीक्षण और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण तक, अलग-अलग स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है।

नगर निगम का लक्ष्य सफाई व्यवस्था को केवल अभियान तक सीमित रखने के बजाय नियमित और प्रभावी बनाना है। इन प्रयासों, कार्ययोजना और शहर की स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर नगर निगम के अपर आयुक्त अमन मिश्रा से नईदुनिया ने बातचीत की। उनके पास स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य शाखा, केंद्रीय कर्मशाला, परिवहन और अतिक्रमण शाखा सहित प्रमुख विभागों का प्रभार है।