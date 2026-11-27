नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के सैकड़ों परिवारों के अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा है। शुक्रवार को हुई नगर निगम की महापौर परिषद (MIC) की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 500 से अधिक हितग्राहियों को आवास आवंटन और रजिस्ट्री की मंजूरी दे दी गई। बैठक में रखे गए 16 में से 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जबकि दो अहम प्रस्ताव अगली बैठक के लिए टाल दिए गए।

500 से ज्यादा हितग्राहियों को आवास की मंजूरी एमआईसी ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 12वीं कक्षा की प्रदेश टॉपर चांदनी विश्वकर्मा को कलखेड़ा प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस आवास देने को मंजूरी दी है। इसके अलावा जवाहर चौक टीनशेड के 19 पात्र आवेदकों को भौंरी में मकान मिलेंगे। परिषद ने राजेंद्र नगर में 288, अरेड़ी में 53 और भौंरी, 12 नंबर बस स्टॉप व गंगा नगर प्रोजेक्ट में 143 हितग्राहियों के नामों को हरी झंडी दी है।