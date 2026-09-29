अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल में, 35 हजार पशुपालकों का सम्मेलन; 100+ टेस्ट वाली डेयरी लैब का भी शुभारंभ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तीन अक्टूबर को भोपाल आएंगे। वह यहां भेल दशहरा मैदान में पशुपालकों और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी सहकारी समितियों के सदस्यों और पदाधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

सम्मेलन और पुलिस की प्रदर्शनी सम्मेलन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के करीब 35 हजार पशुपालकों और किसानों को बुलाया जा रहा है। इसी मैदान पर नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पांच दिन तक चलने वाली प्रदर्शनी आम लोगों के लिए निशुल्क रहेगी।