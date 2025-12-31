रेलवे का डिजिटल तोहफा... रेलवन ऐप से टिकट बुकिंग पर मिलेगी 3% की सीधी छूट, कोटा मंडल से होगी शुरुआत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेल यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत अब रेलवन मोबाइल ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत की सीधी छूट का लाभ मिलेगा। यह सुविधा 14 जनवरी 2026 से प्रायोगिक रूप से छह माह की अवधि के लिए लागू की जा रही है और फिलहाल कोटा मंडल के यात्रियों को इसका लाभ दिया जाएगा।

3 प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा यह छूट आर-वालेट को छोड़कर अन्य सभी डिजिटल भुगतान विकल्पों पर लागू होगी। वहीं, यदि यात्री आर-वालेट के माध्यम से टिकट बुक करते हैं, तो उन्हें पहले की तरह 3 प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा मिलती रहेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार यह प्रायोगिक योजना 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी।