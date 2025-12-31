रेलवे का डिजिटल तोहफा... रेलवन ऐप से टिकट बुकिंग पर मिलेगी 3% की सीधी छूट, कोटा मंडल से होगी शुरुआत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेल यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत अब रेलवन मोबाइल ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को तीन प्रतिशत की सीधी छूट का लाभ मिलेगा। यह सुविधा 14 जनवरी 2026 से प्रायोगिक रूप से छह माह की अवधि के लिए लागू की जा रही है और फिलहाल कोटा मंडल के यात्रियों को इसका लाभ दिया जाएगा।
यह छूट आर-वालेट को छोड़कर अन्य सभी डिजिटल भुगतान विकल्पों पर लागू होगी। वहीं, यदि यात्री आर-वालेट के माध्यम से टिकट बुक करते हैं, तो उन्हें पहले की तरह 3 प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा मिलती रहेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार यह प्रायोगिक योजना 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी।
इस अवधि के बाद सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम द्वारा योजना के परिणामों और यात्रियों की प्रतिक्रिया की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर इसे आगे जारी रखने या अन्य मंडलों में लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इस पहल से न केवल यात्रियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि डिजिटल टिकटिंग, पारदर्शिता और कैशलेस लेन-देन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्टेशन काउंटरों पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक एवं समय बचाने वाला विकल्प उपलब्ध होगा।
यह भी पढ़ें- MP IPS Promotion: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल... आशुतोष राय बने विशेष पुलिस महानिदेशक, देखें लिस्ट