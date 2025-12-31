MP IPS Promotion: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल... आशुतोष राय बने विशेष पुलिस महानिदेशक, देखें लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी के अधिकारियों की पदोन्नति और ग्रेडिंग के आदेश जारी किए हैं। इसमें विशेष पुलिस महानिदेशक से लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के बदलाव शामिल हैं।
विशेष पुलिस महानिदेशक: वर्ष 1994 बैच के अधिकारी आशुतोष राय (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक) को पदोन्नत कर विशेष पुलिस महानिदेशक (अजाक) नियुक्त किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक: वर्ष 2001 बैच के अधिकारी प्रमोद वर्मा (पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन) को पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जबलपुर जोन) बनाया गया है।
1999 और 2008 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक (वेतन मैट्रिक्स-14) के पद पर पदोन्नत किया गया है...
वर्ष 2010, 2011 और 2012 बैच के कुल 13 अधिकारियों को उप पुलिस महानिरीक्षक (वेतन मैट्रिक्स-13क) बनाया गया है...
इसमें मनोज कुमार राय (खंडवा SP), राहुल कुमार लोढ़ा (रेल SP, भोपाल), सुसिमाला प्रसाद (रेल SP, जबलपुर), मयंक अवस्थी (धार SP), और विवेक सिंह (DCP, भोपाल) जैसे नाम प्रमुख हैं।
शासन ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के लिए भी प्रोफार्मा पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। इसमें अनंत कुमार सिंह और मनमीत सिंह नारंग (1994 बैच) को वेतन मैट्रिक्स-16 (DG स्केल) में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है।
यह भी पढ़ें- भोपाल का सनकी चोर... महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी कर खुद पहनकर सोता था युवक, पुलिस भी रह गई दंग