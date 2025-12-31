मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP IPS Promotion: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल... आशुतोष राय बने विशेष पुलिस महानिदेशक, देखें लिस्ट

    एमपी के अधिकारियों की पदोन्नति और ग्रेडिंग के आदेश जारी किए हैं। इसमें विशेष पुलिस महानिदेशक से लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के बदलाव शामिल हैं। शास ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 07:33:05 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 07:33:05 PM (IST)
    MP IPS Promotion: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल... आशुतोष राय बने विशेष पुलिस महानिदेशक, देखें लिस्ट
    MP IPS Promotion

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी के अधिकारियों की पदोन्नति और ग्रेडिंग के आदेश जारी किए हैं। इसमें विशेष पुलिस महानिदेशक से लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के बदलाव शामिल हैं।

    वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति (DG और ADG पद)

    विशेष पुलिस महानिदेशक: वर्ष 1994 बैच के अधिकारी आशुतोष राय (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक) को पदोन्नत कर विशेष पुलिस महानिदेशक (अजाक) नियुक्त किया गया है।

    अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक: वर्ष 2001 बैच के अधिकारी प्रमोद वर्मा (पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन) को पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जबलपुर जोन) बनाया गया है।

    पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद पर पदोन्नति

    1999 और 2008 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक (वेतन मैट्रिक्स-14) के पद पर पदोन्नत किया गया है...

    • निरंजन बी. वायंगणकर: पुलिस महानिरीक्षक, साइबर, पुलिस मुख्यालय।

    • शियास ए. : पुलिस महानिरीक्षक, साइबर, पुलिस मुख्यालय।

    • ललित शाक्यवार: पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत एवं मानव अधिकार।

    उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नति

    वर्ष 2010, 2011 और 2012 बैच के कुल 13 अधिकारियों को उप पुलिस महानिरीक्षक (वेतन मैट्रिक्स-13क) बनाया गया है...

    इसमें मनोज कुमार राय (खंडवा SP), राहुल कुमार लोढ़ा (रेल SP, भोपाल), सुसिमाला प्रसाद (रेल SP, जबलपुर), मयंक अवस्थी (धार SP), और विवेक सिंह (DCP, भोपाल) जैसे नाम प्रमुख हैं।

    प्रवर श्रेणी और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

    • प्रवर श्रेणी (Selection Grade): 2012 और 2013 बैच के 11 अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स-13 में स्वीकृत किया गया है, जिनमें जगदीश डाबर (बड़वानी SP) और मनोहर सिंह मण्डलोई (टीकमगढ़ SP) शामिल हैं।

    • कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (JAG): 2017 बैच के 6 अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स-12 स्वीकृत किया गया है। इनमें अंकित सोनी (गुना SP), अंकित जायसवाल (नीमच SP), और श्रीमती हितिका वासल (सेनानी, इंदौर) शामिल हैं।

    केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रोफार्मा पदोन्नति

    शासन ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के लिए भी प्रोफार्मा पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। इसमें अनंत कुमार सिंह और मनमीत सिंह नारंग (1994 बैच) को वेतन मैट्रिक्स-16 (DG स्केल) में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है।

    यह भी पढ़ें- भोपाल का सनकी चोर... महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी कर खुद पहनकर सोता था युवक, पुलिस भी रह गई दंग


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.