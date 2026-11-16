देश में 3.30 करोड़ उपभोक्ताओं ने सालभर नहीं लिया सिलिंडर, एमपी के 17 लाख खाते खाली, RTI में खुलासा

अनुज मैना, भोपाल। देश में करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं के नाम पर दर्ज कनेक्शनों में पूरे साल सिलिंडर रिफिल नहीं होने का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। वर्ष 2025-26 में देश के 3.30 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने एक बार भी सिलिंडर रिफिल नहीं कराया। वहीं, 2.26 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने पूरे साल में केवल एक बार ही सिलिंडर भरवाया। हालांकि, इन आंकड़ों के पीछे एक बड़ी वजह एक से अधिक गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के अतिरिक्त खातों को ब्लॉक किया जाना भी बताया जा रहा है।
फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, कई उपभोक्ताओं ने पूर्व में अलग-अलग पेट्रोलियम में कनेक्शन ले लिए थे। अब सरकार द्वारा एक ही नाम पर अलग-अलग कंपनियों से लिए गए कनेक्शन को चिह्नित कर उन्हें ब्लॉक कर रही है। ऐसे में इन खातों पर रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि, कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं, जिन्होंने महंगाई या दूसरी वजह से सिलिंडर की रिफिलिंग नहीं कराई।
आरटीआइ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा लगाई गई आरटीआइ से मिली जानकारी के अनुसार, देश में करीब 33.95 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से 5.56 करोड़ से अधिक ने वित्तवर्ष 2025-26 में या तो एक भी सिलिंडर नहीं भरवाया या केवल एक बार रिफिल कराया। इनमें उज्ज्वला और सामान्य घरेलू दोनों श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल हैं।
आंकड़ों के अनुसार, 1.63 करोड़ से अधिक सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं ने एक भी रिफिल नहीं कराया, जबकि उज्जवला श्रेणी में करीब 10.55 करोड़ उपभोक्ताओं में से करीब 1.67 करोड़ ने सिलिंडर नहीं भरवाया। यानी उज्जवला योजना के करीब 10 फीसद उपभोक्ताओं ने सालभर में कोई सिलिंडर रिफिल ही नहीं कराया।
प्रदेश में भी गैर-उज्ज्वला श्रेणी के 5.11 लाख उपभोक्ताओं ने पूरे साल एक भी सिलिंडर रिफिल नहीं कराया, जबकि 2.79 लाख ने केवल एक बार सिलिंडर भरवाया। उज्ज्वला योजना के 11.36 लाख लाभार्थियों ने एक भी रिफिल नहीं कराया और 5.97 लाख ने सालभर में सिर्फ एक सिलिंडर लिया। इस तरह दोनों श्रेणियों को मिलाकर करीब 17 लाख उपभोक्ताओं के खातों पर सालभर में कोई रिफिल दर्ज नहीं हुई।
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|उपभोक्ता का प्रकार
|उपभोक्ता
|एक बार भी रिफिल नहीं
|साल में सिर्फ एक सिलिंडर लिया
|उज्जवला योजना
|2,73,06,151
|42,41,976
|27,30,556
|नॉन उज्जवला
|5,75,50,514
|28,54,269
|26,69,053
|कुल
|8,48,56,665
|70,96,245
|53,99,609
|उपभोक्ता का प्रकार
|उपभोक्ता
|एक बार भी रिफिल नहीं
|साल में सिर्फ एक सिलिंडर लिया
|उज्जवला योजना
|2 करोड़ 79 लाख
|25,01,392
|34,85,211
|नॉन उज्जवला
|7 करोड़ 02 लाख
|30,92,213
|35,63,015
|कुल
|9 करोड़ 81 लाख
|55,93,605
|70,48,226
|उपभोक्ता का प्रकार
|उपभोक्ता
|एक बार भी रिफिल नहीं
|साल में सिर्फ एक सिलिंडर लिया
|उज्जवला योजना
|5 करोड़ 03 लाख
|99,95,814
|50,33,148
|नॉन उज्जवला
|10 करोड़ 63 लाख
|1,03,90,032
|51,21,544
|कुल
|15 करोड़ 66 लाख
|2,03,85,846
|1,01,54,692
एक से अधिक कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के नाम चिह्नित किए गए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के दूसरे खातों को ब्लॉक किया गया है, जिसके कारण उन खातों से सिलिंडर रिफिल नहीं हो सके हैं।- पवन सोनी, जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया