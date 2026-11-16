देश में 3.30 करोड़ उपभोक्ताओं ने सालभर नहीं लिया सिलिंडर, एमपी के 17 लाख खाते खाली, RTI में खुलासा

अनुज मैना, भोपाल। देश में करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं के नाम पर दर्ज कनेक्शनों में पूरे साल सिलिंडर रिफिल नहीं होने का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। वर्ष 2025-26 में देश के 3.30 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने एक बार भी सिलिंडर रिफिल नहीं कराया। वहीं, 2.26 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने पूरे साल में केवल एक बार ही सिलिंडर भरवाया। हालांकि, इन आंकड़ों के पीछे एक बड़ी वजह एक से अधिक गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के अतिरिक्त खातों को ब्लॉक किया जाना भी बताया जा रहा है।

कनेक्शन को चिह्नित कर उन्हें ब्लॉक कर रही सरकार फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, कई उपभोक्ताओं ने पूर्व में अलग-अलग पेट्रोलियम में कनेक्शन ले लिए थे। अब सरकार द्वारा एक ही नाम पर अलग-अलग कंपनियों से लिए गए कनेक्शन को चिह्नित कर उन्हें ब्लॉक कर रही है। ऐसे में इन खातों पर रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि, कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं, जिन्होंने महंगाई या दूसरी वजह से सिलिंडर की रिफिलिंग नहीं कराई।

उज्जवला कनेक्शन वाले 10% उपभोक्ताओं ने नहीं भरवाया सिलिंडर आरटीआइ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा लगाई गई आरटीआइ से मिली जानकारी के अनुसार, देश में करीब 33.95 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से 5.56 करोड़ से अधिक ने वित्तवर्ष 2025-26 में या तो एक भी सिलिंडर नहीं भरवाया या केवल एक बार रिफिल कराया। इनमें उज्ज्वला और सामान्य घरेलू दोनों श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, 1.63 करोड़ से अधिक सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं ने एक भी रिफिल नहीं कराया, जबकि उज्जवला श्रेणी में करीब 10.55 करोड़ उपभोक्ताओं में से करीब 1.67 करोड़ ने सिलिंडर नहीं भरवाया। यानी उज्जवला योजना के करीब 10 फीसद उपभोक्ताओं ने सालभर में कोई सिलिंडर रिफिल ही नहीं कराया।