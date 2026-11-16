एमपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन से शुरू होगा बारिश का दौर, कई जिलों में अलर्ट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में नवंबर के तीसरे सप्ताह में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए गहरे अवदाब के असर से 20 नवंबर से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने के साथ वर्षा का दौर शुरू होगा। इससे पहले सोमवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा और दिन के तापमान में हल्की बढ़त दर्ज की गई।

वहीं प्रदेश में सबसे ठंडी रात दमोह में रही, जहां न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन के समय सबसे कम अधिकतम तापमान बालाघाट जिले के मलाजखंड में 25.7 और नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

20 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी इलाकों में वर्षा के आसार

मौसम विज्ञानी वहीद खान ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब तेजी से पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव प्रदेश पर 20 नवंबर से दिखना शुरू हो जाएगा।

इस दौरान दक्षिण-पूर्वी इलाकों में बादल छाएंगे और छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल और पांढुर्णा आदि क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। 21 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।