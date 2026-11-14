एमपी के 30 IAS अधिकारी अगले 14 महीनों में होंगे रिटायर, मुख्य सचिव को मिल सकता है एक्सटेंश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश काडर के पांच प्रमोटी आइएएस अधिकारी इस वर्ष नवंबर और दिसंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं, अगले वर्ष 2027 में अपर मुख्य सचिव (एसीएस) स्तर के पांच और सचिव व अपर सचिव स्तर के 20 अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे।
इसमें अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा भी हैं, जो मुख्य सचिव पद की दौड़ में थे। वहीं, मुख्यमंत्री के अपर सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे भी शामिल हैं। संभावना जताई जा रही है कि वालिम्बे को संविदा नियुक्ति दी जाएगी।
वहीं भारतीय वन सेवा के (आइएफएस) अधिकारी हेमंत कुमार रायकवार भी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। इधर, जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की सेवाएं बढ़ाए जाने की संभावनाएं अधिक हैं।
नवंबर में मुख्यमंत्री के सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे, जल संसाधन विभाग व एनवीडीए में अपर सचिव रविंद्र कुमार चौधरी, पीडब्ल्यूडी में अपर सचिव केदार सिंह सेवानिवृत्त होंगे। दिसंबर में आयुष विभाग के अपर सचिव संजय कुमार मिश्रा, और राजस्व मंडल ग्वालियर में सदस्य ललित कुमार दाहिमा सेवानिवृत्त होंगे।
यह भी पढ़ें- कमल नाथ समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, नकुल नाथ बने चेहरा, 'हमारा CM कैसा हो, नकुल भैया जैसा हो' के लगे नारे
|आइएएस अधिकारी
|सेवानिवृत्ति माह
|मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल
|जनवरी
|अपर मुख्य सचिव डा. राजेश राजौरा
|मई
|अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव
|सितंबर
|अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता
|अगस्त
|एसीएस वीएल कांताराव
|दिसंबर
|बीएस जामोद
|मई
|अनिल सुचारी
|सितंबर
|दीपक सिंह
|अप्रैल
|दिलीप कुमार
|सितंबर
|आलोक कुमार सिंह
|सितंबर
|वंदना वैद्य
|जून
|अनुभा श्रीवास्तव
|सितंबर
|प्रबल सिपाहा
|अप्रैल
|सत्येंद्र सिंह
|नवंबर
|मनीष सिंह
|दिसंबर
|छोटे सिंह
|मई
|दिनेश श्रीवास्तव
|अप्रैल
|सपना निगम
|जनवरी
|दीपक सक्सेना
|दिसंबर
|बसंत कुर्रे
|फरवरी
|शीलेंद्र सिंह
|नवंबर
|दिनेश कुमार मौर्य
|अगस्त
|अजय श्रीवास्तव
|फरवरी
|सुनील दुबे
|मार्च
|प्रमोद शुक्ला
|जनवरी