एमपी के 30 IAS अधिकारी अगले 14 महीनों में होंगे रिटायर, मुख्य सचिव को मिल सकता है एक्सटेंश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश काडर के पांच प्रमोटी आइएएस अधिकारी इस वर्ष नवंबर और दिसंबर में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं, अगले वर्ष 2027 में अपर मुख्य सचिव (एसीएस) स्तर के पांच और सचिव व अपर सचिव स्तर के 20 अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे।

इसमें अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा भी हैं, जो मुख्य सचिव पद की दौड़ में थे। वहीं, मुख्यमंत्री के अपर सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे भी शामिल हैं। संभावना जताई जा रही है कि वालिम्बे को संविदा नियुक्ति दी जाएगी।

IFS हेमंत रायकवार 30 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त

वहीं भारतीय वन सेवा के (आइएफएस) अधिकारी हेमंत कुमार रायकवार भी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। इधर, जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की सेवाएं बढ़ाए जाने की संभावनाएं अधिक हैं।

इस वर्ष नवंबर, दिसंबर में ये पांच अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त

नवंबर में मुख्यमंत्री के सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे, जल संसाधन विभाग व एनवीडीए में अपर सचिव रविंद्र कुमार चौधरी, पीडब्ल्यूडी में अपर सचिव केदार सिंह सेवानिवृत्त होंगे। दिसंबर में आयुष विभाग के अपर सचिव संजय कुमार मिश्रा, और राजस्व मंडल ग्वालियर में सदस्य ललित कुमार दाहिमा सेवानिवृत्त होंगे।