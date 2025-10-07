Bhopal: 30 मंत्री और 200 अधिकारी तय करेंगे प्रदेश का विकास रोडमैप, दो दिन की बड़ी कॉन्फ्रेंस आज से

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अगले एक वर्ष में विकास के कौन-कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर होंगे, इसका रोडमैप मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में तय किया जाएगा। इसके लिए सात और आठ अक्टूबर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दो दिवसीय कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-एसपी कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें 30 मंत्री और 200 अधिकारी शामिल होंगे।

अनुभव होगा साझा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर वरिष्ठ अधिकारी प्रस्तुतीकरण देंगे और कलेक्टर अपने मैदानी अनुभव साझा करेंगे। पहली बार नगर निगम आयुक्त और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद यह पहला अवसर है, जब सभी अधिकारियों को एक साथ भोपाल बुलाया गया है। हाल ही में 16 जिलों में नए कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ नियुक्त हुए हैं। नगर निगम कमिश्नर भी बदले गए हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि उसकी प्राथमिकताएं नए अधिकारियों तक स्पष्ट रूप से पहुंचे और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याएं भी उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आएं।