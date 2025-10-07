Bhopal: Bhopal: कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी का पाकिस्तानी लिंक, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी अल्फानार सऊदी अरब की है और इसके अधिकारियों में पाकिस्तान के नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे खातों, पैन कार्ड और बिजली बिल की जानकारी असुरक्षित हो सकती है। सिंघार ने आरोप लगाया कि इस कंपनी को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ठेका देने से मना कर दिया था, लेकिन पूर्व और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने ठेका दे दिया।

क्या है आरोप सिंघार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अल्फानार कंपनी के अधिकारियों की पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों के साथ तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया कि कंपनी के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और मानव संसाधन भी वहीं से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी ने भारत सरकार में पंजीयन नहीं कराया है और उत्तर प्रदेश व हरियाणा में इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सिंघार ने सरकार से मांग की कि लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर हटाए जाएं।