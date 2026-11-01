एमपी में 2028 तक विकसित होंगे 30 नए औद्योगिक क्षेत्र, सीएम मोहन यादव ने बांटी ₹450 करोड़ की सब्सिडी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी (एमएसएमई-आईडीसी) का गठन किया जाएगा। यह कंपनी सभी क्षेत्रों में समान रूप से अधोसंरचना, भूमि सहित उद्योग संबंधी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। औद्योगिक विकास निगम की तर्ज पर यह नई कंपनी पूरी तरह एमएसएमई क्षेत्र के प्रोत्साहन और विकास के लिए समर्पित होगी। यह राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व वाली शासकीय कंपनी होगी।

निजी निवेशक भी अब औद्योगिक पार्क बना सकते हैं, सरकार 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से उन्हें अनुदान उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में दो माह में एमएसएमई के लिए भूमि उपलब्ध होगी। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को नई गति मिल सके।