फुटपाथ पर नहीं थी जगह तो सड़क पर चल रहे मां-बेटे को कार ने रौंदा, दोनों 10 फीट दूर जा गिरे, बेटे की मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार क्षेत्र में मंदाकिनी कॉलोनी के पास सड़क पर पैदल चल रहे मां-बेटे को पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 35 वर्षीय अभिषेक अहिरवार की मौत हो गई, जबकि उनकी मां घायल हो गईं।

टक्कर इतनी तेज थी कि मां-बेटे करीब 10 फीट दूर जा गिरे। अभिषेक दीपावली मनाने के लिए दो दिन पहले ही बेंगलुरु से भोपाल आए थे। कोलार पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है, जबकि घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपित चालक की पहचान नहीं हो सकी है।