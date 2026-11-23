Edited By: bhupendra Singh Rajput

नईदुनिया, प्रतिनिधि भोपाल । देश के विभिन्न राज्यों में नदी-नालों के किनारे बिखरा पड़ा कचरा जलस्रोतों को प्रदूषित कर रहा है। इस समस्या को लेकर भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडे मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित निगरानी समिति की अनुपालन रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में 518 नदियों और उनसे जुड़ी जलधाराओं के किनारे कचरा फेंकने के 31,250 हाटस्पाट चिह्नित किए गए हैं। रिपोर्ट में नहरों, नालों और छोटी जलधाराओं के आंकड़े भी शामिल हैं। इस कचरे को नदियों और जल निकायों में पहुंचने से रोकने के लिए 4542 सिस्टम लगाए गए हैं। इसके बावजूद रिपोर्टिंग अवधि में 21,324.69 टन ठोस कचरा हटाया गया।

कई राज्यों के आंकडे अधूरे दिल्ली में नालों से 1,95,571 मीट्रिक टन सिल्ट निकाली गई। अवैध रूप से कचरा डालने पर 856 नोटिस जारी हुए और 942 कार्रवाई दर्ज की गईं। हालांकि, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आंकड़े अधूरे हैं। उत्तर प्रदेश ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। मध्य प्रदेश ने 26 नदियों का उल्लेख किया, लेकिन कचरा फेंकने के संवेदनशील स्थलों की संख्या नहीं बताई। दिल्ली ने भी नदियों, नालों और कचरा डंपिंग स्थलों का पूरा ब्योरा नहीं दिया। मप्र में कचरा फेंकने के हॉटस्पाट का ब्योरा नहीं रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में नदियों और नालों में कचरा पहुंचने से रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं लगाया गया। अवैध कचरा डालने को लेकर सिर्फ एक नोटिस और एक कार्रवाई दर्ज है।