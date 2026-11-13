स्वच्छता सर्वेक्षण में धार की रैंकिंग पर संकट, नतीजों का इंतजार; शहर में सफाई व्यवस्था की खुली पोल

रईस मोहम्मद नईदुनिया, धार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अब तक घोषित परिणामों में धार शहर का नाम किसी भी श्रेणी में सामने नहीं आया है। हालांकि, 50 हजार से एक लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी के परिणाम अभी घोषित होना बाकी हैं। ऐसे में धार नगर पालिका सहित इस श्रेणी के अन्य निकायों को परिणाम का इंतजार है। आगामी दो-तीन दिनों में परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद ही साफ हो सकेगा कि धार अपनी पिछली रैंकिंग बरकरार रख पाया है या इस बार रैंकिंग में और गिरावट आएगी।

पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में धार प्रदेश में 45वें स्थान पर था। इस बार रैंकिंग को लेकर उम्मीदें इसलिए भी कमजोर नजर आ रही हैं, क्योंकि शहर की सफाई व्यवस्था की जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े कर रही है। सर्वेक्षण के लिए आई टीम ने शहर के सभी 30 वार्डों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब शहर में रोजमर्रा की सफाई व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं है तो सर्वेक्षण में बेहतर अंक कैसे मिलेंगे।

सड़क पर बहता गंदा पानी, बस स्टैंड क्षेत्र में लोग परेशान शहर के कई वार्डों में आज भी व्यवस्थित नालियों का अभाव है। इसके चलते घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। शुक्रवार सुबह इसका नजारा बस स्टैंड क्षेत्र में देखने को मिला। पुलिस कंट्रोल रूम और कोतवाली थाने के समीप से लेकर बस स्टैंड तक नाली का गंदा पानी सड़क पर बहता रहा। इससे यहां से गुजरने वाले यात्रियों और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस स्टैंड जैसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र में ही सफाई व्यवस्था की यह स्थिति है तो शहर के अंदरूनी वार्डों के हालात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसे में सर्वेक्षण के दौरान टीम को शहर की सफाई व्यवस्था किस स्थिति में मिली होगी, यह भी सवालों के घेरे में है। यदि समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो धार की रैंकिंग में पिछली बार के मुकाबले गिरावट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।