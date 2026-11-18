नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिजली कंपनी के सतर्कता दल ने मंगलवार को मुकद्दस नगर में कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी का मामला पकड़ा है। जांच के दौरान उपभोक्ता के परिसर में स्वीकृत भार से कई गुना अधिक बिजली का उपयोग पाया गया। उपभोक्ता के नाम पर छह किलोवाट का विद्युत कनेक्शन स्वीकृत था, जबकि मौके पर जांच में 34.14 किलोवाट का भार मिला।

अनियमितता सामने आने के बाद बिजली कंपनी ने उपभोक्ता पर 3.60 लाख रुपये का निर्धारित बिल बनाया है। न्यूट्रल तारों की अदला-बदली जानकारी के अनुसार, 17 नवंबर को इंडस्ट्रियल गेट जोन के अंतर्गत सतर्कता दल ने मकान नंबर 24, मुकद्दस नगर निवासी कल्लेन उर रहमान के परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्युत संयोजन क्रमांक 2443012913 की जांच में बिजली चोरी के कई तरीके सामने आए।