उन्होंने कहा कि फीडरवार सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जाए।

अभियान चलाकर लगाएं स्मार्ट मीटर