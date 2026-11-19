नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। चार दिन तक लाखों लोगों की मेजबानी करने वाले आलमी तब्लीगी इज्तिमा की तैयारियां अब तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं।चार से सात दिसंबर तक ईंटखेड़ी में होने वाले इस आयोजन में भीड़ और यातायात प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालेंटियर्स संभालेंगे।

इसके लिए 15 हजार वालेंटियर्स यातायात व्यवस्था में लगाए जाएंगे, जबकि 20 हजार वालेंटियर्स भीड़ प्रबंधन, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। यातायात पुलिस इन्हें विशेष प्रशिक्षण देगी। इस बार इज्तिमा में 10 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

बुधवार को संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। देहात आइजी रुचि वर्धन मिश्रा ने सीसीटीवी कैमरे लगाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

चार दिवसीय इज्तिमा का समापन सात दिसंबर को सामूहिक दुआ के साथ होगा। अगले सप्ताह से विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की जमातों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होने की संभावना है।

120 एकड़ में पंडाल, 350 एकड़ में पार्किंग