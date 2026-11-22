नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में साइबर ठगों ने नौकरी दिलाने, बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और आनलाइन सामान बेचने के नाम पर चार लोगों से करीब 19.76 लाख रुपये ठग लिए। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जीरो एफआईआर को असल अपराध में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पर्यावरण विभाग में नौकरी के नाम पर ठगीजहांगीराबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय विनीता काकोडिया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। 7 नवंबर को इंस्टाग्राम पर पर्यावरण विभाग में नौकरी का विज्ञापन देखकर उन्होंने संपर्क किया। आरोपी ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1050 रुपये मांगे और दस्तावेज वाट्सएप पर भेजने को कहा। इसके बाद नियुक्ति और एग्रीमेंट लेटर भेजकर अलग-अलग किश्तों में रकम मांगता रहा। विनीता ने 13 ट्रांजेक्शन में कुल 34,100 रुपये भेज दिए। बाद में और रकम मांगे जाने पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ।