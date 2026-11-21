नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। डॉक्टर की तस्वीर एडिट कर अश्लील फोटो-वीडियो तैयार किए और उसे वायरल करने की धमकी देकर साइबर ठगों ने 1.79 लाख रुपये की डिजिटल फिरौती वसूल ली।

मिसरोद निवासी डॉक्टर ने लोन चुकाने के बावजूद बकाया बताकर परेशान करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

बदनामी का डर दिखाकर वसूली

आरोपितों ने बदनामी का डर दिखाकर लगातार रकम वसूल की। पीड़ित ने एसबीआई, यूनियन बैंक, केनरा बैंक और आईडीबीआई के खातों से अलग-अलग किश्तों में कुल 1,78,922 रुपये ट्रांसफर किए।

ठगी का अहसास होने पर उन्होंने पत्नी को पूरी घटना बताई और साइबर सेल में शिकायत की। मिसरोद पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दूसरा मामला:

गूगल पर डॉक्टर का नंबर तलाशा, लकवाग्रस्त युवक से 50 हजार की साइबर ठगी

डॉक्टर का ऑनलाइन अपाइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर नंबर तलाशना लकवाग्रस्त युवक को महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने पांच रुपये भुगतान के नाम पर वाट्सएप लिंक भेजकर उसके मोबाइल का एक्सेस हासिल किया और खाते से 50 हजार रुपये निकाल लिए। पिपलानी निवासी 46 वर्षीय अमरजीत प्रजापति डॉक्टर एसके जैन का अपाइंटमेंट खोज रहे थे।