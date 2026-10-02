बैरागढ़, ऐशबाग और भानपुर समेत भोपाल के दर्जनों इलाकों में होगी बत्ती गुल, शनिवार को 4 से 7 घंटे की बिजली कटौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में शनिवार को चार से सात घंटो के लिए बिजली गुल रहेगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।
इन इलाकों पर असर
सुबह 10 से शाम 4 बजे: पंजाबी बाग, गुरुनानकपुरा, सुरजीत ऑटो, बाग फरहत अफजा, ऐशबाग, जनता क्वार्टर, डी-मार्ट, महोली, ककड़ा, अभिनव होम्स व आसपास।
सुबह 10 से शाम 4 बजे: ग्रीन वैली, कोलुआ गांव, सागर लैंडमार्क, राधाकृष्ण पुरम, खेजड़ा बरामद, पीएमएवाई मल्टी, भानपुर खंती, एमएल हाईराइज व इको ग्रीन पार्क।
सुबह 10 से शाम 5 बजे: हरिजन कॉलोनी, इंद्रानगर, बेहटा गांव, साधु वासवानी कॉलेज, एच-वार्ड, जी-वार्ड, एफ-वार्ड, एमपीईबी परिसर व आरोग्य केंद्र।
सुबह 10 से शाम 5 बजे: ओम नगर, सावन नगर, हलालपुर बस स्टैंड, बैरागढ़ रोड, लेक लैंड गार्डन, आरके रेजीडेंसी, सिटी वाक, शांतिजी की कुटिया और थाना बैरागढ़।
सुबह 10 से दोपहर 3 बजे: सिग्नेचर रेजीडेंसी कॉलोनी, सागर प्रीमियम, सिग्नेचर 99 कॉलोनी और आसपास।