BJP नेता की करंट से मौत का मामला; भोपाल नगर निगम के AE को किया संस्पेड, EE पर भी गिरेगी गाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के अतिव्यस्त एमपी नगर क्षेत्र में डीबी मॉल के सामने करंट लगने से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिला महामंत्री दिव्यऋषि तिवारी की दर्दनाक मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने विद्युत विभाग के सहायक यंत्री (एई) सुमित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं, इस मामले में लापरवाही बरतने पर कार्यपालन यंत्री (ईई) आशीष श्रीवास्तव पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।