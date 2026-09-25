'केस वापस ले लो नहीं तो जान से मार देंगे!' भोपाल में आरक्षक को आए 40 कॉल, कमिश्नर के दखल पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार रोड थाना क्षेत्र में पुराने आपराधिक मामले में समझौता करने का दबाव बनाने के लिए एक आरक्षक को धमकाने का मामला सामने आया है। आरक्षक हेमंत सिंह चौहान ने हिस्ट्रीशीटर नितेश ठाकुर और आकाश सिंह परिहार पर घर से अगवा कराने, परिवार समेत जान से मारने और एक महीने के भीतर हत्या कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। केस वापस लेने का दबाव शिकायत में आरक्षक ने बताया कि 10 जून की रात 12.30 से 1.30 बजे के बीच उसके मोबाइल पर करीब 35-40 धमकी भरे कॉल आए। इनमें वाट्सएप कॉल भी शामिल थे। कॉल करने वालों ने गाली-गलौज करते हुए उसे केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया।

आरक्षक ने धमकी भरी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग पेनड्राइव में पुलिस को सौंपी थी। इसके बावजूद शिकायत जांच के नाम पर लंबित रही। कमिश्नर की सख्ती पर केस दर्ज दो दिन पहले कमिश्नर ने कोलार पुलिस से प्रकरण की प्रगति पूछी तो बताया गया कि जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने नितेश ठाकुर और आकाश सिंह परिहार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। नितेश पर हाल ही में रातीबड़ में रियल एस्टेट कारोबारी राजा तोमर के घर के बाहर 11 राउंड फायरिंग का आरोप है। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।