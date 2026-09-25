भोपाल में आबकारी वेयरहाउस से अवैध शराब की लोडिंग: बिना परमिट निकला मिनी ट्रक, बैरसिया पुलिस ने 400 पेटी के साथ पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आबकारी विभाग के जिंसी स्थित वेयरहाउस से शराब की पेटियां लोड कर देहात क्षेत्र में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही बड़ी खेप को बैरसिया पुलिस ने पकड़ लिया। गुरुवार देर रात तरावली जोड़ पर घेराबंदी कर पुलिस ने मिनी ट्रक से 400 पेटियों में करीब 3600 लीटर देशी मसाला और प्लेन शराब बरामद की।

शराब और वाहन समेत जब्त माल की कीमत करीब 32 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि खेप भेजने वाले मुख्य आरोपित और वाहन मालिक की तलाश की जा रही है। शराब की खेप देहात में खपाने की थी तैयारी एसआई साहब सिंह इवने ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि भोपाल से मिनी ट्रक में देशी शराब की बड़ी खेप देहात क्षेत्र में भेजी जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने रात करीब पौने 11 बजे तरावली जोड़ पर नाकाबंदी कर वाहन रोक लिया। तलाशी में 400 पेटियों में 3600 लीटर शराब मिली। चालक के पास शराब परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस नहीं था।